Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°«Нафтогаз» рассказал о перспективах прямых закупок газа у России

«Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках энергоносителей у «Газпрома» только после окончания дискуссии в правительстве. Глава компании подчеркнул, что пока такие переговоры не ведутся.
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«Нафтогаз» рассказал о перспективах прямых закупок газа у России

Телеканал 360°09:19

«Нафтогаз» не ведет переговоров с Газпромом о прямых поставках газа

REGNUM08:35

В «Нафтогазе» сообщили, при каких условиях могут начаться переговоры о прямых закупках российского газа

Комсомольская правда09:11

На Украине рассказали о переговорах по прямому импорту газа из России

Известия09:10

Глава «Нафтогаза»: любая российская компания может продавать газ на Украину

News.ru08:46

Украина разрешила поставлять газ любой российской компании

Национальная служба новостей09:18

Правительство Украины задумалось о прямых закупках газа из России

Rambler News Service08:33
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне

Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
РИА Новости вчера в 15:50
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Армия и оружие

Оснащенный «Калибрами» корабль «Ингушетия» приняли в Черноморский флот

Малый ракетный корабль "Ингушетия" с высокоточным универсальным комплексом "Калибр" вошел в состав Черноморского флота России.
Комсомольская правда 28 декабря в 03:52
Общество

В лондонском музее вандал повредил картину Пикассо

Власти Британии предъявили обвинения молодому человеку, повредившему картину испанского и французского художника Пабло Пикассо стоимостью около 20 миллионов фунтов стерлингов, которая выставлялась в британской галерее Tate Modern, сообщает телеканал ITV.
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Происшествия

Московская полиция задержала около 30 человек на Тверской улице в столице

Как пишет сайт "ОВД-Инфо", всех задержанных везут в ОВД города "Троицкий" в новой Москве.
Эхо Москвы 10:03
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Авто

Компания Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7

Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
Новые автомобили 29 декабря в 09:04
Наука

Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий

РЕН ТВ 28 декабря в 22:04
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Возле здания посольства США в Багдаде проходит протестная акция, ее участники подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии, передает 31 декабря ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Hadas.
Известия 08:30
Шоу-бизнес

Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм

Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
РЕН ТВ 04:42
Политика

Путин поздравил россиян с Новым годом

Lenta.ru 07:01
Политика

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:51
Происшествия

В Москве из-за встречи с муниципальным депутатом задержали сотрудников ГБУ «Жилищник»

В отделе полиции оказалось около 30 работников, которых позже начали отпускать.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service вчера в 03:24
Космос

Ученые назвали возможные сценарии Конца света

По мнению исследователей, в первую очередь, человечество погибнет из-за Большого сжатия.
МедиаПоток 28 декабря в 06:23
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 06:23
Общество

Деда Мороза и Снегурочку отказались поженить в ЗАГС Петергофа

Влюбленная пара решила узаконить отношения в ЗАГСе № 4 Петергофа, а поскольку церемония была назначена на 13:00 31 декабря, они нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Телеканал 360° 09:27
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа

Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
Хакасия-Информ вчера в 20:26
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
Политика

Путин поздравил украинского лидера с Новым годом впервые за шесть лет

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Украины Владимира Зеленского.
Forbes 09:05
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Происшествия

Пожизненно осужденному экс-участковому добавили срок за 10 убийств

Суд добавил 12,5 лет к пожизненному сроку бывшего участкового Сергея Крохина, руководившего бандой "черных риелторов" - до этого он отбывал наказание в колонии особого режима за шесть убийств, но позже признался еще в четырех эпизодах.
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Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Хоккей

Россия — Германия 2:0 (2-й период)

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
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В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

Трамп анонсировал подписание первой фазы соглашения с Китаем 15 января

Интерфакс 09:32
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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