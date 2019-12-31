«Нафтогаз Украины» может начать переговоры о прямых закупках энергоносителей у «Газпрома» только после окончания дискуссии в правительстве. Глава компании подчеркнул, что пока такие переговоры не ведутся.

«Нафтогаз» рассказал о перспективах прямых закупок газа у России

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