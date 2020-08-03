с чего всё началось

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.

Культура Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Универ» Судя по киношной тарелке, на которой, по традиции, пишут имена всех участников съемочного процесса, в новый сериях зрители снова увидят Арарата Кещяна в роли Майкла (Артур Микаэлян), Станислава Ярушина, который вернется к образу сына олигарха Антона Мартынова, Анну Хилькевич, которая сыграет веселую блондинку Машу Белову, Анну Кузину в образе активистки Яны Семакиной и других. 26

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 78

Происшествия В Калининграде бывшего смертника приговорили к 10 месяцам колонии Центральный районный суд поддержал требование гособвинения. Приговор - 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Армия и оружие В Азербайджане появился Т-90С под флагом Турции Танк принадлежит армии Азербайджана, тем не менее на нем установлен флаг Турции. 30 июля Анкара показала на видео совместные учения с Баку. 19

Политика Болтон: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО.

Происшествия Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней. 42

Общество Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. 168

Общество Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.

Политика Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну. 286

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 августа. 4

Происшествия Возле жилого дома на юге Москвы загорелась газовая труба Газовая труба загорелась около жилого дома в Даниловском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Политика Путин поручил выделить средства для решения проблем в Усолье-Сибирском Президент России Владимир Путин поручил до 31 августа выделить из федерального бюджета средства для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском в Иркутской области. 4

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Кино Режиссёр «Чудо-женщины» планирует остановиться на третьем фильме В каждом из фильмов трилогии Дженкинс планировала показывать новые качества Чудо-женщины и больше времени уделять её внутренней борьбе.

Происшествия Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве Пользователь @mynamehay опубликовал на своей странице в Twitter видео конфликта мигрантов с полицейскими в Москве, который произошел у ТЦ на станции метро «Теплый Стан». 49