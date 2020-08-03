Происшествия
РИА НовостиВ Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.
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с чего всё началось
Геращенко написал на своей странице в Facebook о звонке представительницы АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо»), которая сообщила, что «в отделение зашёл неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию».RT на русском06:12
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Спецназ обезвредил узбека, который грозился взорвать киевский банк из- за 106 тысяч рублей
Комсомольская правда08:40
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Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Культура
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Универ»
Судя по киношной тарелке, на которой, по традиции, пишут имена всех участников съемочного процесса, в новый сериях зрители снова увидят Арарата Кещяна в роли Майкла (Артур Микаэлян), Станислава Ярушина, который вернется к образу сына олигарха Антона Мартынова, Анну Хилькевич, которая сыграет веселую блондинку Машу Белову, Анну Кузину в образе активистки Яны Семакиной и других.
РИА Новости 08:01
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Происшествия
В Калининграде бывшего смертника приговорили к 10 месяцам колонии
Центральный районный суд поддержал требование гособвинения. Приговор - 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Русский Запад 08:59
Армия и оружие
В Азербайджане появился Т-90С под флагом Турции
Танк принадлежит армии Азербайджана, тем не менее на нем установлен флаг Турции. 30 июля Анкара показала на видео совместные учения с Баку.
Lenta.ru 04:56
Политика
Болтон: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО.
Московский Комсомолец 09:17
Армия и оружие
В Сирии террористы подвергли мощной атаке позиции армии Асада
После артиллерийской подготовки террористы, прикрываемые оснащенными пулеметами пикапами, ударили по позициям армии САР.
Вечерний курьер 06:22
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Дегтярев предостерег от «демонизации» хабаровчан
РИА Новости 08:54
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
В местах массового скопления людей складываются благоприятные условия для распространения инфекции, добавил он.
Народные новости вчера в 10:13
Общество
Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок
Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.
Вестник Кавказа 04:54
Политика
Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.
Известия 08:19
Общество
Глава РФПИ назвал ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение десяти дней.
РБК 09:42
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 августа.
RT на русском 01:25
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Происшествия
Возле жилого дома на юге Москвы загорелась газовая труба
Газовая труба загорелась около жилого дома в Даниловском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 09:47
Политика
Путин поручил выделить средства для решения проблем в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил до 31 августа выделить из федерального бюджета средства для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском в Иркутской области.
Известия 07:35
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева и взявший заложника.
RT на русском 08:10
Кино
Режиссёр «Чудо-женщины» планирует остановиться на третьем фильме
В каждом из фильмов трилогии Дженкинс планировала показывать новые качества Чудо-женщины и больше времени уделять её внутренней борьбе.
REGNUM 03:55
Происшествия
На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
РИА Новости 07:43
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Происшествия
Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве
Пользователь @mynamehay опубликовал на своей странице в Twitter видео конфликта мигрантов с полицейскими в Москве, который произошел у ТЦ на станции метро «Теплый Стан».
Московский Комсомолец 08:48
Шоу-бизнес
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.
Газета.Ru 01 августа в 21:40
Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13