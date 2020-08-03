Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.
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с чего всё началось
Геращенко написал
 на своей странице в Facebook о звонке представительницы АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо»), которая сообщила, что «в отделение зашёл неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию».
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