Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Киеве арестовали недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка (ПИБ) - и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости. Это следует из определения суда от 10 сентября. Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований.
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Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

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Суд в Киеве арестовал здания украинской «дочки» ВЭБа

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В Киеве арестована недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

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