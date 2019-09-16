Экономика
ИнтерфаксВ Киеве арестовали недвижимость украинской «дочки» ВЭБа
Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка (ПИБ) - и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости. Это следует из определения суда от 10 сентября. Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований.
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Политика
Киев объяснил выдачу России свидетеля по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью "Би-би-си Украина" прокомментировал выдачу Москве свидетеля по делу о крушении над Донбассом малазийского Boeing рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование нидерландской стороны.
Московский Комсомолец 08:20
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Политика
Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе.
РБК 10:19
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Армия и оружие
На Украине начались совместные с НАТО учения
На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».
Rambler News Service 03:49
Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Политика
Противники Brexit изгнали Джонсона с пресс-конференции в Люксембурге
Глава британского правительства Борис Джонсон был освистан участниками акции протеста в ходе визита в Люксембург, где проводил переговоры со своим коллегой Ксавье Беттелем.
Инфо24 10:31
Музыка
На Шнурова могут завести дело за мат во время концерта в Ростове
Ранее «Регион online» сообщал, что на концерт группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону, пришли больше 46 тысяч человек.
Регион online 05:12
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Волейбол
Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.
Metaratings 13:10
Авто
Три модели АвтоВАЗа войдут в лимитированную серию Club
Granta и Largus могут рассчитывать лишь на обогрев лобового стекла, задние парковочные сенсоры и глубокую тонировку задних стёкол.
Драйв 09:20
Транспорт
В Шереметьево назвали дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы
Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) в аэропорту Шереметьево откроется 19 сентября.
РБК 14:24
Происшествия
Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Авто
Kia Stinger на российском рынке получил версию Style
Линейка модификаций лифтбека Kia Stinger на российском авторынке пополнилась версией Style.
Picsnews.net 13:33
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Футбол
«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»
Советский спорт 15:25
Политика
Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.
РЕН ТВ 10:26
Финансы
Рубль резко подорожал к доллару и евро
Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
Телеканал Санкт-Петербург 15:13
Политика
Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Энергетика
Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 09:48
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41