Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Киеве арестовали недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка (ПИБ) - и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости. Это следует из определения суда от 10 сентября. Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований.
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Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

РИА Новостивчера в 06:16

Суд арестовал здание центрального офиса «дочки» ВЭБ.РФ на Украине

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Lenta.ruвчера в 10:20

Суд в Киеве арестовал украинский офис «дочки» российского банка

Взгляд.рувчера в 10:03

В Киеве арестована недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

Московский Комсомолецвчера в 12:41
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
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Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский

Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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В Тюмени вооруженный мужчина ограбил отделение банка «Открытие».
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Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»

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В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
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Названы города, в которые хочет переехать молодежь

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В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»

В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Власти Крыма могут сменить название региона на двойное

Ранее на Украине решили сменить название Крыма.
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В настоящее время Вооруженные силы (ВС) США располагают двумя истребителями последнего (пятого) поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II (три варианта).
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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