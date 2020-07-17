Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины. Ранее украинская полиция сообщила об одном пострадавшем.

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

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