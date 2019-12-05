Политика
Аргументы и ФактыВ Киеве допустили предоставление Донбассу дополнительных полномочий
Помощник украинского президента отметил, что после этой реформы «отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия». Ермак добавил, что Украина готова реализовать «формулу Штайнмайера» в законе об особом статусе Донбасса после Нового года.
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с чего всё началось
«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации»,— сказал господин Ермак (цитата по «Европейской правде»).Коммерсантъ07:10
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Украина готова имплементировать «формулу Штайнмайера» в законе о статусе Донбасса
Комсомольская правда06:12
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