с чего всё началось

Помощник украинского президента отметил, что после этой реформы «отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия». Ермак добавил, что Украина готова реализовать «формулу Штайнмайера» в законе об особом статусе Донбасса после Нового года.

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