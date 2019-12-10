Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
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На Украине допускают срыв договоренностей «нормандского саммита»

Pravda.Ru11:12

В Киеве допустили срыв договоренностей по Донбассу

Известия11:05

Минобороны Украины заявило о высокой вероятности срыва урегулирования в Донбассе

Московский Комсомолец08:35

Украина допустила срыв договоренностей «нормандского саммита»

Lenta.ru09:54

Глава Минобороны Украины прокомментировал нормандский саммит

RT на русском09:50

В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

РИА Новости08:42

В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

Мой Брянск10:45
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

Газета.Ru 04:49
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Политика

Путин заявил, что нельзя допустить перехода протестов в беспорядки

Первым высказался глава Совета Валерий Фадеев. В своём отчёте о работе СПЧ он назвал летние протесты «беспорядками».
Форпост Северо-Запад 10:48
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru вчера в 22:34
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Политика

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала себя в детстве

Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
VSE42.RU вчера в 23:21
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин

Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
МедиаПоток 11:02
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена.
RT на русском 05:22
Армия и оружие

Житель Сирии назвал русских, сражавшихся с ИГИЛ, настоящими воинами

Сириец добавил, что все россияне, отважно сражавшиеся с террористами, проявили себя как истинные воины.
Слово и Дело вчера в 15:17
Политика

Путин ответил на предложение сделать 31 декабря выходным

Путин Напомним, в ряде регионов 31 декабря в 2019 году сделали выходным, перенеся рабочий день на субботу.
REGNUM 11:11
Авто

Audi обновила RS 5 Coupe и RS 5 Sportback

В Германии и других европейских странах продажи обновленных RS 5 стартуют в ближайшее время; цены начинаются с 83 500 евро или около 5,89 млн рублей.
SpeedMe 06:36
Общество

Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова

Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости 07:56
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли итоговое коммюнике после саммита

Участники саммита «нормандской четверки» договорились о принятии немедленных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.
Политическая Экспертиза 03:34
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
РИА Новости 10:34
Общество

Шнуров посвятил стихи покойному Лужкову

Культуромания 10:11
Общество

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Интерфакс вчера в 05:53
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
RT на русском 05:21
Политика

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Вести.Ru 10:32
Политика

Путин поручит прокуратуре снова проверить дело «Нового величия»

Президент Владимир Путин поручит прокуратуре вновь разобраться с делом "Нового величия", передает ТАСС .
ЗакC.Ру 10:59
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Происшествия

В Петербурге семеро мужчин напали на девушку из-за внешнего вида

Газета.Ru 09:22
Хоккей

«Трактор» может обменять Кравцова

Ранее «Трактор» отправил Кравцова в ВХЛ.
Sports.ru 08 декабря в 11:59
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
Вечерняя Москва 06:13
Шоу-бизнес

Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Московский Комсомолец 04:49
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
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