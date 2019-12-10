Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

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