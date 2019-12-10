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РИА НовостиВ Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
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Минобороны Украины заявило о высокой вероятности срыва урегулирования в Донбассе
Московский Комсомолец08:35
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