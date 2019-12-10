Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

Политика Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.

Политика Президент Мексики обещает скорое соглашение с Канадой и США Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что подписание торгового соглашения USMCA с Канадой и США состоится в ближайшее время, 10 декабря передает агентство Reuters.

Игры Анонсирована новая часть BioShock Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.

Авто Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Армия и оружие В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Здоровье Двое подростков умерли в клинике Блохина Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, несмотря на усилия специалистов, сообщили в пресс-службе НМИЦ.

Происшествия Суд оставил в силе приговор Сидорову и Мордасову Третий апелляционный суд оставил в силе решение Ростовского областного суда о признании виновными Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина в организации массовых беспорядков.

Политика Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий, среди прочего, санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Гаджеты В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.

Наука Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.