Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
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Министр обороны Украины: урегулирование конфликта на Донбассе не будет быстрым

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Министр обороны Украины допустил срыв парижских договоренностей

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РИА Новости08:42

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Известия11:05
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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что подписание торгового соглашения USMCA с Канадой и США состоится в ближайшее время, 10 декабря передает агентство Reuters.
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В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
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Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США

Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
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Третий апелляционный суд оставил в силе решение Ростовского областного суда о признании виновными Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шашмина в организации массовых беспорядков.
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Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год

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8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах

По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
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Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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