Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве допустили возможность прямых поставок газа из России

Конфликт может быть решен президентами России и Украины в Париже 9 декабря. Если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору, то Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России в Европу. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
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