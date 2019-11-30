Политика
Газета.RuВ Киеве допустили возможность прямых поставок газа из России
Конфликт может быть решен президентами России и Украины в Париже 9 декабря. Если цена на газ будет привязана к европейскому индикатору, то Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России в Европу. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
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Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
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