Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.

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Культура «Край света» в этом году пройдет, но по-другому Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

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