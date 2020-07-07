Политика
RT на русскомВ Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группы Алексей Резников.
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Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Музыка
Захарова анонсировала выход двух песен на свои стихи
Культуромания 08:56
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва 12:27
Культура
«Край света» в этом году пройдет, но по-другому
Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Общество
В Сеченовском университете рассказали о состоянии испытывающих вакцину
У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, нет жалоб на самочувствие, сообщила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.
RT на русском 21:20
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Общество
В России определили самую высокооплачиваемую удаленную работу
Эксперты выяснили, что самой высокооплачиваемой является работа главным бухгалтером.
ФедералПресс 20:29
ЖКХ
Часть Южно-Сахалинска завтра останется без холодной воды
В связи с ремонтными работами на магистральных сетях водопровода 7 июля с 20.00 до 8 июля 6.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: - ул. Ленина № 125, 127, 171, 217, 219; - ул. Сахалинская № 49, 51, 55; - ул. Невельского №58; - ул. Амурская № 1, 4, 6, 100, 102, а также в 1, 2, 3 укрупненных кварталах (квадрат улиц: Сахалинская Ленина Победы Вокзальная).
АСТВ 20:41
Армия и оружие
Как «Искандер» подружился с «Цирконом»
Русь Православная 12:43
Авто
Семьи с детьми и медики смогут купить автомобиль при господдержке
Максимальная стоимость машины может достигать 1,5 миллиона рублей.
Vologda-poisk.ru 04:25
Кино
В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине
Игромания.ру 10:35
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК 21:11
Общество
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
RT на русском 20:24
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Энергетика
Бензин в России подорожал на 4–6 копеек
Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по сравнению с прошлой неделей выросли с 29 июня по 3 июля на 6 коп. и 4 коп.— до 43,09 руб. и 46,42 руб. за литр соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.
Коммерсантъ 06:22
Происшествия
Жительница Черкесска заявила о фальсификации дела против сына
Гогова обратилась на сервис обратной связи «Кавказского узла» и юридический сервис заявив, что материалы оперативно-розыскных мероприятий в уголовном деле против ее сына были сфальсифицированы.
Кавказский узел 20:28
Наука
Названо наилучшее время для занятий спортом
ToDay News Ufa 04:01
Общество
В России за год снизился уровень крайней бедности
Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна 16:03
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Музыка, написанная Морриконе, прозвучала в более чем 500 кинолентах. Он считался одним из самых гениальных композиторов современности.
CT news 09:03
Общество
Президент Бразилии сообщил о симптомах коронавируса
Поднялась температура и снизился процент насыщения крови кислородом -президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о наличии у него симптомов коронавируса.
Евразия Daily 20:51
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 16:22
Фигурное катание
Загитова заработала более 1 млн долларов за год
Metaratings 09:01