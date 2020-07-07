Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

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