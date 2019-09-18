О подготовке к отводу войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко, сообщает портал strana.ua.

В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

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