с чего всё началось

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне. Об этом информируют "Украинские новости".

Политика Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Шоу-бизнес Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини» Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Авто Представлен модернизированный кроссовер Nissan Murano 2020 Японская автомобильная компания Nissan представила обновленный Murano 2020 модельного года.

Общество Роструд назвал регионы России с высокой зарплатой По данным ведомства, в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали строительство, производство, добывающая промышленность и транспорт.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.

Авто Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта «АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября.

Футбол «Спартак» уволит Кононова в ближайшие часы Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол.

Происшествия Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Политика Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.