Политика
Газета.RuВ Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне. Об этом информируют "Украинские новости".
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с чего всё началось
"Конечно, конфискация", — цитируют "Украинские новости" ответ Милованова на вопрос, какие меры будут приняты для предотвращения покупки земли россиянами.Московский Комсомолецвчера в 14:30
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Эксперт оценил заявление украинского министра о конфискации земель у россиян
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