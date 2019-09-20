с чего всё началось

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне. Об этом информируют "Украинские новости".

Авто Amazon закупит 100 000 электрических фургонов Интернет-магазин Amazon закупит 100 000 электромобилей марки Rivian для своей службы доставки.

Шоу-бизнес Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.

Гаджеты Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.

Происшествия Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Здоровье В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Происшествия В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.

Экономика ФНС прекратит обмен финансовой информацией с Великобританией Федеральная налоговая служба (ФНС) России может прекратить автоматический обмен финансовой информацией с Великобританией и ее территориями - островом Мэн, Гернси и Джерси, следует из пояснительной записки к проекту приказа ФНС, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Алексея Ягудина обвинили в пиаре на болезни Анастасии Заворотнюк На площадке собрались звездные друзья и коллеги Анастасии, среди них был коллега мужа актрисы Петра Чернышева, фигурист Алексей Ягудин.

Единоборства Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Теннис Медведев обыграл Рублева в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Политика Лавров: США уже начали работу по размещению оружия в космосе "Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - подчеркнул Лавров.

Политика Киев решил продать крейсер «Украина» Продать ракетный крейсер «Украина» приняли решение в Киеве.

Происшествия Актер Павел Устинов вышел из СИЗО Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.

Политика Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Политика РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.

Футбол «Борнмут» вырвал победу у «Саутгемптона» и вышел на третье место в АПЛ «Борнмут» обыграл «Саутгемптон» в матче 6-го тура АПЛ — 3:1. Это позволило клубу выйти на третье место в таблице чемпионата.

Шоу-бизнес Климова показала Порошину в окружении Куценко и Бойко Екатерина Климова в блоге разместила фотографию, на которой она запечатлена с Марией Порошиной, Ярославом Бойко и Гошей Куценко.

Кино В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец» Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"

Путешествия В Иркутской области ограничили туризм на Байкале Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.

Единоборства Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.

Экономика Из-за снижения уловов в России подорожал лосось Цены на лосося в России резко выросли в связи со снижением уловов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.