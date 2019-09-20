Политика
Газета.RuВ Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне. Об этом информируют "Украинские новости".
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с чего всё началось
"Конечно, конфискация", — цитируют "Украинские новости" ответ Милованова на вопрос, какие меры будут приняты для предотвращения покупки земли россиянами.Московский Комсомолецвчера в 14:30
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Эксперт оценил заявление украинского министра о конфискации земель у россиян
RT на русскомвчера в 15:34
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Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
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Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
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BFM.ru вчера в 17:28
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
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RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
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Политика
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Еврокомиссия и Украина начали переговоры с Россией о транзите газа
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