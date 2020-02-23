Политика

REGNUMREGNUMВ Киеве митингующие потребовали отставки Авакова

В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского митингуют около 100 человек, которые выступают за отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщает в воскресенье, 23 февраля, издание «Громадское».
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У офиса Зеленского протестующие устроили потасовку с полицией

Московский Комсомолец12:02

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ09:30

У офиса Зеленского около 100 протестующих требуют отставки главы МВД

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У офиса Зеленского протестующие устроили потасовку с полицией, требуя уволить главу МВД

ТАСС08:06

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Известия08:35

У офиса Зеленского митингуют за отставку Авакова

РЕН ТВ07:47

Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

РИА Новости07:29
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Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
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Происшествия

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Самойлова и Джиган потратили на роды в Майами почти 1 млн рублей

Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тыс. долларов (почти 400 тыс. рублей).
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«Арсенал» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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После обысков Логинов отказался от масс-старта

Российский биатлонист Александр Логинов отказался участвовать в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону.
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Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
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Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте на ЧМ в Антхольце

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место по итогам женского масс-старта на ЧМ в итальянском Антхольце.
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Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

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Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
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Volkswagen приоткрыл внешность нового «заряженного» Golf GTI

Изображение передней части нового Golf GTI восьмого поколения опубликовал Volkswagen, 20 февраля на своем официальном сайте.
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Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
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Из-за угрозы наводнения в Питере закрыли дамбу

В дельте Невы (Санкт-Петербург) возможен подъем воды до критических значений, затворы Комплекса защитных сооружений закрыты.
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Microsoft усложнил процесс установки Windows 10

Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
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Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

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23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий

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Боец UFC Тухугов нокаутировал соперника в первом раунде

Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Зубайра Тухугов (19-4-1) одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Кевином Агилларом (17-3).
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Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи

По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
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Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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