Политика
REGNUMВ Киеве митингующие потребовали отставки Авакова
В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского митингуют около 100 человек, которые выступают за отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщает в воскресенье, 23 февраля, издание «Громадское».
Читать в источнике
Оценить163
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Экономика
Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата
Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Общество
Самойлова и Джиган потратили на роды в Майами почти 1 млн рублей
Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тыс. долларов (почти 400 тыс. рублей).
Футбол
«Арсенал» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Лондонский "Арсенал" обыграл "Эвертон" в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Биатлон
После обысков Логинов отказался от масс-старта
Российский биатлонист Александр Логинов отказался участвовать в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Биатлон
Юрлова-Перхт стала шестой в масс-старте на ЧМ в Антхольце
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место по итогам женского масс-старта на ЧМ в итальянском Антхольце.
Происшествия
МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
Авто
Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач
Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Авто
Volkswagen приоткрыл внешность нового «заряженного» Golf GTI
Изображение передней части нового Golf GTI восьмого поколения опубликовал Volkswagen, 20 февраля на своем официальном сайте.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Общество
Из-за угрозы наводнения в Питере закрыли дамбу
В дельте Невы (Санкт-Петербург) возможен подъем воды до критических значений, затворы Комплекса защитных сооружений закрыты.
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Единоборства
Боец UFC Тухугов нокаутировал соперника в первом раунде
Российский боец UFC, выступающий в полулёгком весе, Зубайра Тухугов (19-4-1) одержал уверенную победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Кевином Агилларом (17-3).
Здоровье
Эксперт назвал комплекс мер, стоящий за поправкой в Конституцию о медпомощи
По словам эксперта, формулировка, предложенная в качестве поправки в Конституцию РФ, «отражают все те беспрецедентные усилия, которые предпринимаются в нашей медицине и здравоохранении в последние годы».
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.