Политика
КоммерсантъПротестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова
Около ста человек собрались на митинг у входа в здание офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве, требуя уволить главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Протестующие устроили потасовку с полицией. Запланированная акция за отставку главы МВД Украины началась мирно.
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Футбол
«Галатасарай» победил «Фенербахче» в чемпионате Турции по футболу
"Галатасарай" в стамбульском дерби обыграл "Фенербахче" в матче чемпионата Турции по футболу.
Футбол
«Лудогорец» требует разъяснений от УЕФА и «Интера»
Болгарский «Лудогорец» требует разъяснений от УЕФА и «Интера» в связи с коронавирусом в Италии.
Общество
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Общество
Из-за угрозы наводнения в Питере закрыли дамбу
В дельте Невы (Санкт-Петербург) возможен подъем воды до критических значений, затворы Комплекса защитных сооружений закрыты.
Культура
Музыкальная детская книга Дэна Брауна выйдет в России осенью
Дэн Браун записал еще и музыкальный альбом, где каждая композиция соответствует тому или иному герою книги.
Шоу-бизнес
Галкин извинился перед Гулькиной от лица Первого канала
Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина заявила, что обратится в суд из-за программы «Сегодня вечером», в эфире которой её голос перепутали с другой певицей.
Общество
Самойлова и Джиган потратили на роды в Майами почти 1 млн рублей
Будущие мамы могут заранее забронировать пакет услуг: так, естественные роды обойдутся в 6 тыс. долларов (почти 400 тыс. рублей).
Общество
Прогноз погоды: кажется, ещё чуть-чуть и можно будет загорать
Синоптики ожидают дождь и мокрый снег при температуре воздуха от минус 3 до плюс 7.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Кино
Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Космос
Глядя на звезды с помощью компьютеров: чему машинное обучение может научить нас о космосе?
Камера Legacy Survey of Space and Time (LSST), запуск которой планируется в 2022 году, позволит сделать снимки 37 миллиардов галактик и звезд в течение десятилетия.
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидение-2020»
На конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, Украину будет представлять музыкальный проект Go-A.
Гаджеты
На сайте американского магазина появились новые AirPods за $399
В базу товаров американского магазина Target добавили новые несколько товаров от Apple.
Биатлон
Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов
Комментатор Дмитрий Губерниев жестко прокомментировал поведение иностранных биатлонистов в своем Telegram.
Общество
Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки
Европейское химическое агентство (ECHA) хочет запретить два пигмента, которые используются в большинстве цветных чернил для татуировок: голубой (Blue15) и зеленый (Green7).
Спорт
Большунов бросил лыжи в рекламный щит после финиша на «Ски Туре»
Пересекая финишную ленту, Большунов отстегнул крепления лыж и бросил их в рекламный щит. Также россиянин порвал на себе стартовый биб.
Армия и оружие
В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата.
Киберспорт
Gambit Esports завершила борьбу на турнире по Dota 2 в Киеве
Dota 2 Tug of War: Mad Moon проходит с 19 по 23 февраля в Киеве. 8 команд разыгрывают призовой фонд в 300 тысяч долларов.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Здоровье
Онищенко оценил ситуацию с эпидемией, вызванной китайским коронавирусом
По данным комиссии по здравоохранению Китая, в настоящий момент в стране зафиксировано 74576 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом COVID-2019.
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Происшествия
Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине
«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
Здоровье
Число «Доступных поликлиник» вырастет на Сахалине
Пилотной участницей нового проекта стала вторая поликлиника.
Гаджеты
В этом году Microsoft выпустит антивирус для Android и iOS
Корпорация Microsoft намерена в этом году выпустить антивирусное приложение для мобильных платформ Android и iOS.
Шоу-бизнес
Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети
Редкое фото Елены Яковлевой с мужем и сыном появилось в Сети Снимок был сделан в 90-х годах.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Футбол