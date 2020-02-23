В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского митингуют около 100 человек, которые выступают за отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщает в воскресенье, 23 февраля, издание «Громадское».

Общество Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Общество Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.

Политика Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.

Теннис Циципас защитил титул на турнире в Марселе Для 21-летнего греческого теннисиста турнир в Марселе стал первым выигранным соревнованием в текущем сезоне и пятым в карьере.

Происшествия На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Общество Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.

Политика Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.

Общество Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.

Политика Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.

Футбол В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".

Биатлон Губерниев сообщил о возможном уголовном деле против Логинова в Италии Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция завела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича уголовное дело.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.