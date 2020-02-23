Политика
REGNUMВ Киеве митингующие потребовали отставки Авакова
В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского митингуют около 100 человек, которые выступают за отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщает в воскресенье, 23 февраля, издание «Громадское».
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Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
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Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
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Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны
С обвинениями в фальсификации истории Второй мировой войны в адрес России ранее выступали Европарламент и страны Прибалтики.
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Политика
Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
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Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
Во время отдыха на базе «Тонус» дети и подростки решили искупаться в бассейне, где находились более часа.
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Циципас защитил титул на турнире в Марселе
Для 21-летнего греческого теннисиста турнир в Марселе стал первым выигранным соревнованием в текущем сезоне и пятым в карьере.
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Общество
Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Футбол
В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
Происшествия
Арестован подросток, закопавший в снегу «убитого» мальчика
Подростка арестовали на два месяца. По версии следствия, он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика.
Общество
На Украине запрос «23 февраля» в Google вошел в тройку лидеров
Поисковый запрос со словами "23 февраля праздник" находится в тройке самых частых среди пользователей в поисковой системе Google на Украине.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
Биатлон
Губерниев сообщил о возможном уголовном деле против Логинова в Италии
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция завела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича уголовное дело.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Происшествия
В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстези задержали создателя приложения для задержанных на митингах
В Екатеринбурге задержали Александра Литреева, основателя компании по кибербезопасности Vee Security Россия и создателя приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка».
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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
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При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.