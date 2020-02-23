Политика

REGNUMREGNUMВ Киеве митингующие потребовали отставки Авакова

В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского митингуют около 100 человек, которые выступают за отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщает в воскресенье, 23 февраля, издание «Громадское».
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Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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