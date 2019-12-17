Несколько массовых акций протеста проходят в Киеве возле здания Верховной Рады, в частности, активисты выступают против рассмотрения законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, передает «Страна.ua».

В Киеве на массовых акциях протеста применили газ

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