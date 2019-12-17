Политика
Lenta.ruВ Киеве на массовых акциях протеста применили газ
Несколько массовых акций протеста проходят в Киеве возле здания Верховной Рады, в частности, активисты выступают против рассмотрения законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, передает «Страна.ua».
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Происшествия
В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Спорт
Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.
Фигурное катание
Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Общество
Роскачество нашло в двух марках чая пестициды
Эксперты Роскачества нашли в чае двух марок вредные вещества. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Кино
Бронзит: Удивлен, что попал в шорт-лист премии «Оскар»
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Происшествия
Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову
Арест солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, продлен на четыре месяца.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Политика
В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала фото из церкви
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк в 77 лет готовится к свадьбе с молодым возлюбленным
Знаменитость сообщила журналистам о предстоящей свадьбе со своим молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
Политика
В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.
Политика
Украина разрешит двойное гражданство
Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
Происшествия
Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»
Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.