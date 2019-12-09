Политика

Piter.tvPiter.tvВ Киеве началась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

К настоящему времени в украинской столице собралось несколько тысяч человек. Отметим, что саммит "нормандской четверки", занимающейся регулированием украинского кризиса, пройдет 9 декабря в Париже.
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На Украине посмеялись над протестами в Киеве

Национальная служба новостейвчера в 10:00

В Киеве сотни людей митингуют у офиса Зеленского

Газета.Ruвчера в 17:09

В Киеве оппозиция проводит акцию перед «нормандским саммитом» — видео

Life.ruвчера в 09:09

На киевском Майдане проходит акция протеста приуроченная к завтрашнему саммиту «нормандской четверки» в Париже

Эхо Москвывчера в 10:01

Акция украинской оппозиции переместилась к офису Зеленского

РИА Новостивчера в 14:13

В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»

Комсомольская правдавчера в 08:31

В центре Киева проходит акция «против капитуляции» Украины

News.ruвчера в 06:50
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Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Газета.Ru вчера в 21:43
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Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Вестник 06 декабря в 23:40
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Российская газета вчера в 19:35
Политика

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Напомним, что по итогам последней встречи «нормандской четверки», которая прошла в Ереване 19 октября 2016 года, министры четырех стран получили задание создать дорожную карту по выполнению минских договоренностей, которые были подписаны после начала конфликта на востоке Украины.
Вечерняя Москва 00:21
Общество

Чукотское село получит средства для отпугивания белых медведей

РИА Новости вчера в 19:27
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Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Политика

Путин и Лукашенко завершили переговоры

Переговоры начались в субботу, 7 декабря, в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.
Lenta.ru 07 декабря в 13:11
Происшествия

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

РИА Новости 07 декабря в 15:59
Происшествия

Глава Тамбовской области прокомментировал смерть вице-губернатора

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью своего заместителя Глеба Чулкова, который, по предварительным данным, выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома.
RT на русском вчера в 05:15
Политика

В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать

В понедельник должна пройти первая за три года встреча «нормандской четверки», на которой Россия, Украина, Франция и Германия обсудят выполнение минских соглашений и дальнейшие меры по урегулированию конфликта в Донбассе.
РБК 06 декабря в 02:00
Общество

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РЕН ТВ 00:00
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Газета.Ru вчера в 22:11
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Йенс Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

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Вести.Ru вчера в 22:35
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Мемориал установили на мосту в Забайкалье, с которого упал автобус

Автобус, следовавший из Сретенска в Читу, 1 декабря упал с моста в реку Куэнга. В результате произошедшего погибли 19 человек.
РЕН ТВ вчера в 23:31
Армия и оружие

Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
РИА Новости 06 декабря в 08:25
Политика

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Вести.Ru 07 декабря в 19:11
Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 11:30
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В Пентагоне рассказали об условии для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер назвал условие для выделения военной помощи Украине, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 декабря в 21:13
Политика

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Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
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Хоккей

Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 12:50
Хоккей

Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас»

Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.
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Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов

Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Sportbox.RU вчера в 06:49
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Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
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Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
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Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
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В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

РИА Новости вчера в 23:08
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Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа

Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Вечерняя Москва 06 декабря в 00:38
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