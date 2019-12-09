Политика
Piter.tvВ Киеве началась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита
К настоящему времени в украинской столице собралось несколько тысяч человек. Отметим, что саммит "нормандской четверки", занимающейся регулированием украинского кризиса, пройдет 9 декабря в Париже.
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В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»
Комсомольская правдавчера в 08:31
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