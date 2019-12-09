К настоящему времени в украинской столице собралось несколько тысяч человек. Отметим, что саммит "нормандской четверки", занимающейся регулированием украинского кризиса, пройдет 9 декабря в Париже.

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Политика В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать В понедельник должна пройти первая за три года встреча «нормандской четверки», на которой Россия, Украина, Франция и Германия обсудят выполнение минских соглашений и дальнейшие меры по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.

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