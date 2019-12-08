Политика

Piter.tvPiter.tvВ Киеве началась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

К настоящему времени в украинской столице собралось несколько тысяч человек. Отметим, что саммит "нормандской четверки", занимающейся регулированием украинского кризиса, пройдет 9 декабря в Париже.
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Тысячи украинцев требовали на Майдане отменить капитуляцию России

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В Киеве оппозиция собралась на «майдане» с требованиями к «нормандской четверке»

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На киевском Майдане проходит акция протеста приуроченная к завтрашнему саммиту «нормандской четверки» в Париже

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