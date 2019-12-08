Политика

Lenta.ruLenta.ruТысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

Митинг в центре Киева прошел спокойно и завершился исполнением гимна Украины. Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
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