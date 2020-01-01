Общество
Газета.RuВ Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры
В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua". По предварительным данным полиции, акция прошла без происшествий.
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Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Футбол
Балотелли попал в ДТП, возвращаясь с празднования Нового года
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли угодил в аварию, когда возвращался с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов.
Общество
Погода на месяц от Гисметео: настоящие морозы ударят в конце января
Синоптики дали прогноз погоды для жителей Москвы и центра России. По данным Гисметео, весь месяц в столице России ожидаются осадки.
Общество
Сбежавший в Ливан Гон сначала побывал в Турции
Бывший топ-менеджер на частном самолете покинул контролируемую судом резиденцию в Токио и направился в Турцию, а затем в Ливан.
Шоу-бизнес
27-летний Телегин навестил дочку Таисию до празднования Нового года
"Всем добра в Новом году", - отметил Телегин.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала возлюбленного
Дочь Ларисы Гузеевой от брака актрисы и телеведущей с бизнесменом Игорем Бухаровым выросла настоящей красавицей.
Шоу-бизнес
Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
Средний чек в рамках пилотного tax free подсчитали в России
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров раскрыл средний чек, который подсчитали по результатам пилотного проекта tax free.
Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Спорт
Вступил в силу обновленный список запрещенных веществ WADA
Обновленный список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) вступил в силу в первый день 2020 года.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Общество
В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Футбол
Дзюба: надеюсь, в новом году забудем негатив и злость
Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба пожелал всем забыть негатив и злость в новом году.