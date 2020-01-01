В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua". По предварительным данным полиции, акция прошла без происшествий.

В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры

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