Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

Организаторы акции требуют прекращения «реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе». Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
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Митингующие против политики Зеленского пришли под окна его дома

Газета.Ru10:29

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском10:16

Противники Зеленского спели гимн под окнами его дома и обклеили забор листовками

Вести.Ru10:08

В центре Киева при участии националистов прошел митинг против политики Зеленского

ТАСС11:20

Нарушений на акции против политики Зеленского в Киеве не зафиксировали

РИА Новости10:46

В Киеве активисты обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский

Интерфакс09:38

Сотни украинцев протестуют в Киеве против «капитуляции в Донбассе»

Национальная служба новостей08:19
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:38, Ашберн
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