Политика
RT на русскомВ Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
Организаторы акции требуют прекращения «реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе». Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
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Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor 22 мая в 10:08
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Здоровье
Профессор Яковлев объяснил, почему в Петербурге от коронавируса умирают реже, чем от гриппа
102 человека официально умерли именно от гриппа.
Что происходит 12:19
Происшествия
Таджикские пограничники обвинили киргизских коллег в перестрелке
В воскресенье пограничники Киргизии сообщили о перестрелке с таджикскими коллегами.
РИА Новости 12:09
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 09:26
Политика
Нетаньяху предстал перед судом в Израиле
Нетаньяху стал первым премьер-министром за всю историю Израиля, который предстал перед судом, находясь в должности.
Lenta.ru 10:30
Общество
Некоторые магазины в США запретили вход посетителям в масках
"Анти-масочное" объявление появилось на витрине магазина стройматериалов в калифорнийском городе Сими-Вэлли, где, помимо всего прочего, посетителей призвали активно обниматься и пожимать друг другу руки вопреки распоряжениям местных властей.
Российская газета 13:45
Здоровье
63 новых случая коронавируса выявили в Кировской области
В Кировской области по данным на утро 24 мая выявили 63 новых случая коронавируса.
РИА НаВятке 03:01
Общество
В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
Российским вузам в 2020 году планируется выделить дополнительно более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
RT на русском 05:18
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых носителя коронавируса
Краснодар, 24 мая 2020, 11:26 — REGNUM 92 случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 24 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:26
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com 22 мая в 02:59
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил возобновление сезоне в формате плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16.
МК-Спорт вчера в 02:57
Армия и оружие
«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 07:20
Игры
Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX
Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
3DNews 22 мая в 12:11
Политика
Депутат Саблин пообещал, что российская армия останется в Сирии
Координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».
News.ru 14:38
Космос
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия вчера в 17:02
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок онлайн
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19