Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

Организаторы акции требуют прекращения «реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе». Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

В Киеве проходит митинг против политики Зеленского

Газета.Ru09:27

Противники Зеленского спели гимн под окнами его дома и обклеили забор листовками

Вести.Ru10:08

Протестующие акции «СтопРеванш» намерены дойти до дома Зеленского

Комсомольская правда09:59

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском10:16

В Киеве активисты обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский

Интерфакс09:38

В центре Киева собрались противники Зеленского

REGNUM08:26

Сотни украинцев протестуют в Киеве против «капитуляции в Донбассе»

Национальная служба новостей08:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
Футбол

У футболистов «Спартака» выявили коронавирус

Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:52
54
Шоу-бизнес

Бузова отреагировала на новость о заражении Погребняка коронавирусом

Известная певица Ольга Бузова отреагировала на новость о заболевании нападающего «Урала» Павла Погребняка коронавирусом.
Metaratings 10:35
Авто

Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

Car.ru 22 мая в 03:31
8
Политика

Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина

Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина.
Профиль 01:33
9K
Политика

Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:10
33
Общество

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

RT на русском 10:57
1
Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
1,3K
Общество

В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
1,7K
Политика

США заявили о переносе саммита G7

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи.
Lenta.ru 10:55
Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
616
Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
819
Политика

Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу

США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия вчера в 02:50
497
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1,1K
Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России

Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
REGNUM 09:52
1K
Армия и оружие

Дневник (Болгария): российские бомбардировщики подняли по сигналу тревоги истребители Болгарии, Румынии и Турции (Дневник)

Военные самолеты Румынии, Болгарии и Турции были подняты по сигналу тревоги во вторник, 19 мая, из-за российских истребителей, приблизившихся к воздушному пространству НАТО, сообщает Объединенное воздушное командование альянса.
ИноСМИ 09:14
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru вчера в 02:54
Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
4
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
47
Фигурное катание

Фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске

Москва, 24 мая 2020, 16:53 — REGNUM Фигуристы из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко проведут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске.
REGNUM 09:53
Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
1
Общество

В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста

Перспектива снижения пенсионного возраста в России «слабореализуема», поскольку его повышение позволяет правительству экономить много средств, заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Взгляд.ру вчера в 14:02
1,5K
Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
16
Наука

Специалисты научились быстро синтезировать керамику

Предложенный специалистами метод не требует дорогостоящего оборудования и превосходит другие способы, потому как скорость синтеза новых соединений является максимально быстрой.
Goroday.ru 03:56
Космос

Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный

Газета.Ru 08:55
1
Авто

В Сети продемонстрировали новый компактный кроссовер Lada

Среди новинок числятся два новых компактных кроссовера, которые так же как и другие автомобили будут выполнены в фирменном Х-стиле.
Tvoe-avto.com 05:37
66
Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
53
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
34
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
30
Футбол

Семин отреагировал на интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об интервью гендиректора клуба Василия Кикнадзе.
Metaratings 22 мая в 05:14
3
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное