Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

Организаторы акции требуют прекращения «реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны в Донбассе». Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
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В центре Киева при участии националистов прошел митинг против политики Зеленского

ТАСС11:20

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

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Противники Зеленского спели гимн под окнами его дома и обклеили забор листовками

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Национальная служба новостей08:19
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