Политика

ТАССТАССПослы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России

Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в Совете ЕС.
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Постпреды стран ЕС обсудят вопрос о продлении санкций против РФ

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В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом

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Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.
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Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
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Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
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Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
РБК 05:59
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Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
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Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
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Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок

Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. руб. срочника Руслана Мухатова, который обвинялся в неуставных отношениях.
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Новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" обещают впервые показать широкой публике на Параде Победы 9 мая.
Вести.Ru 09:13
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«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф

Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
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МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей

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RT на русском 03:13
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