Политика
ТАССПослы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России
Постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в Совете ЕС.
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Политика
В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Турция рассчитывает на достижение соглашения с Россией по урегулированию ситуацию в Идлибе по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Общество
Загадочную кубинскую подлодку сфотографировали второй раз за 15 лет
В Сети появился снимок одной из самых загадочных подлодок в мире. Журнал Forbes опубликовал любительский снимок, сделанный недавно на Кубе.
Футбол
Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет в групповом этапе Лиге наций УЕФА против Сербии, Турции и Венгрии.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Гаджеты
WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему
В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» приобретут французский клуб из 2-й лиги
Владельцы «Манчестер Сити» нацелены на приобретение французского клуба «Нанси», который выступает во втором по силе дивизиону.
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, уступив аутсайдеру АПЛ «Норвичу»
«Норвич Сити» в Лондоне по пенальти обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Основное время матча завершилось вничью.
Политика
Аваков попросил депутатов Рады помочь в продаже наркотиков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Авто
Koenigsegg представил гиперкар Gemera
Гибридная установка Gemera включает 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора.
Политика
Конгрессмены США одобрили выделение $8 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила законопроект, который предусматривает выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом.
Экономика
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
Происшествия
Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест
Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
Политика
На Украине назначили нового министра обороны
Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Происшествия
Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок
Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. руб. срочника Руслана Мухатова, который обвинялся в неуставных отношениях.
Армия и оружие
Новейший тяжелый огнемет впервые покажут на Параде Победы
Новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" обещают впервые показать широкой публике на Параде Победы 9 мая.
Хоккей
«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф
Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в использовании парика
Политика
Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена
Американский миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки после провальных результатов на праймериз Демократической партии в так называемый «супервторник» (когда праймериз проходят сразу в нескольких штатах) и поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена.
Армия и оружие
Сирия вернула захваченный боевиками Т-90
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Биатлон
МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.