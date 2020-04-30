Руководители МИД стран "нормандской четверки" договорились о том, что контактная группа по урегулированию в Донбассе должна определить новую дату прекращения огня в регионе.

Общество Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. 181

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 339

Шоу-бизнес В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 3,5K

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 42

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 19

Общество В российском регионе прошел черный дождь В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону. 356

Общество Назван максимальный срок закрытия границ России Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России. 2

Религия Кураев не обратил внимание на запрет в служении Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина. 2,2K

Общество Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. 1K

Политика Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы» Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать. 11

Общество Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру». 404

Политика Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. 87

Общество Собянин объяснил, как продлить ранее выданные пропуска Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что сегодня после доработки цифровой платформы mos.ru открывается сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. 1K