Митинг в центре Киева прошел спокойно и завершился исполнением гимна Украины. Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».

Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

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