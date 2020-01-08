Вариантами вложения выплаченного Москвой штрафа, по мнению Коболева, могут стать энергоэффективность, добыча и инфраструктурные проекты. Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря.

Политика Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Общество Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.

Гаджеты Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа Как отмечают в компании-производителе, серийное производство цветных экранов нового поколения начнется во втором квартале этого года, а уже в третьем планируется выход серийных устройств, оснащенных такими дисплеями.

Гаджеты Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.

Армия и оружие Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.

Происшествия В Нигерии освободили двоих россиян, похищенных пиратами Ранее местное издание Premium Times со ссылкой на представителя ВМС Нигерии сообщило, что пираты 2 января напали на судно AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа - двух россиян и одного индийца, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны.

Армия и оружие Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.

Армия и оружие Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.

Общество Китайский стал самым популярным языком в Steam Упрощённый китайский стал самым популярным языком у пользователей Steam — по состоянию на декабрь 2019 года его используют почти 38% аккаунтов.