Экономика
Lenta.ruВ Киеве нашли способ потратить российский штраф
Вариантами вложения выплаченного Москвой штрафа, по мнению Коболева, могут стать энергоэффективность, добыча и инфраструктурные проекты. Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря.
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Деньги, полученные от «Газпрома», украинский «Нафтогаз» потратит на инфраструктурные проекты
Бизнес-новости в Кирове09:11
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Армия и оружие
Генсек НАТО осудил удары Ирана по базам США в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
Политика
Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран
Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Эрдоган в ходе выступления на церемонии открытия «Турецкого потока» рассказал об успешном увеличении товарооборота между РФ и Турцией.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа
Как отмечают в компании-производителе, серийное производство цветных экранов нового поколения начнется во втором квартале этого года, а уже в третьем планируется выход серийных устройств, оснащенных такими дисплеями.
Общество
В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране
Происшествия
МАУ назвала имена жертв крушения украинского лайнера в Иране
Компания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список пассажиров самолета Boeing 737, который потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Гаджеты
Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Гаджеты
В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Происшествия
В Нигерии освободили двоих россиян, похищенных пиратами
Ранее местное издание Premium Times со ссылкой на представителя ВМС Нигерии сообщило, что пираты 2 января напали на судно AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа - двух россиян и одного индийца, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны.
Армия и оружие
Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны
Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году
Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Общество
Китайский стал самым популярным языком в Steam
Упрощённый китайский стал самым популярным языком у пользователей Steam — по состоянию на декабрь 2019 года его используют почти 38% аккаунтов.
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Политика
Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани
Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
По его данным, ДТП произошло на трассе в районе городского округа Луховицы, погибли три человека.
Происшествия
Торговый комплекс горит в Новосибирской области
Торговый комплекс горит в Искитиме (Новосибирская область). Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера
Американский актер Хоакин Феникс получил кинопремию «Золотой глобус» за главную роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер».
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.