Энергетика
RT на русскомВ Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2»
Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать очень конкурентной для проектов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом в интервью "24 каналу" заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
По данным издания, ранее она давала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.
Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
Общество
Россияне выстроились в очереди за справками для водительских прав
По всей стране в крупных городах у стен медицинских учреждений выстраиваются очереди из автомобилистов.
Музыка
Группа «Марсель» подала в суд на Левана Горозия
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Здоровье
Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела
Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
Участница «Дома-2» Саша Черно, известная не только своим скандальным поведением, но и колоритной пышной внешностью, внезапно объявила о своей беременности.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Политика
ЛНР объяснила отказ возвращаться в состав Украины
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник исключил возвращение региона в состав Украины.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Армия и оружие
В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе
Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Общество
Путин в Кремле вручил награды посадившим А321 в поле пилотам
Президент России Владимир Путин наградил званием Героя России пилотов самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Технологии
Павел Дуров сказал всем удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за критической уязвимости.
Здоровье
Лишать водителей прав ГИБДД сможет самостоятельно
Медицинские справки для получения водительских прав перейдут в электронную форму, что позволит ГИБДД отслеживать противопоказания для вождения у водителей и автоматически лишать их прав.