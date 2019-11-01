Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2»

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Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать очень конкурентной для проектов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом в интервью "24 каналу" заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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