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Транспорт Запуск Московских центральных диаметров сегодня обернулся проблемами На некоторых станциях не работали турникеты, из-за чего пассажиров пришлось пускать бесплатно, а новые поезда "Иволга" не всегда могли вместить всех желающих.

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Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Происшествия В Пушкине полицейский избил двух взрослых и чуть не придушил ребенка В Пушкине 21 ноября во дворе на Артиллерийской улице пьяный мужчина внезапно выскочил из машины и набросился на двух взрослых людей с ребенком, об этом пишет online47.ru.

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Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.

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