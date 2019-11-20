Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2»

Газотранспортная система (ГТС) Украины может стать очень конкурентной для проектов «Северный поток» и «Северный поток —2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.
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Борис Марцинкевич: США не могут конкурировать с Россией по газу в Европе

Украина.рувчера в 06:53

В Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2»

RT на русском11:11

ГТС Украины собирается конкурировать с «Северным потоком-2»

Журналистская правда11:48
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Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости 11:42
Общество

Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
РБК 12:05
Транспорт

Запуск Московских центральных диаметров сегодня обернулся проблемами

На некоторых станциях не работали турникеты, из-за чего пассажиров пришлось пускать бесплатно, а новые поезда "Иволга" не всегда могли вместить всех желающих.
Эхо Москвы 04:31
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
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Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 07:26
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Политика

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

РБК 05:56
Происшествия

В Пушкине полицейский избил двух взрослых и чуть не придушил ребенка

В Пушкине 21 ноября во дворе на Артиллерийской улице пьяный мужчина внезапно выскочил из машины и набросился на двух взрослых людей с ребенком, об этом пишет online47.ru.
Невские Новости 11:04
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Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»

Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
КиноПоиск 05:10
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»

Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.
Аргументы недели 00:05
Финансы

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 22 ноября

Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара США и евро на пятницу, 22 ноября 2019 года.
9111.ru 09:37
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Наука

Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами

Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
Южный Федеральный 11:28
Политика

Тимошенко снова заплела «революционный калач» после ссоры с Зеленским

По мнению сотрудников прессы, к «революционной» прическе Юлия Тимошенко снова вернулась после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил новую конфигурацию

Китайская компания Xiaomi запускает в продажу новую версию своего смартфона Redmi Note 8 Рrо, который будет отличаться увеличенным объёмом памяти.
Astera вчера в 11:04
Религия

Иерусалимский патриарх призвал собрать совещание по вопросу о единстве

Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.
РИА Новости 10:13
Экономика

В России попросили не карать с помощью налогов

Статью 54.1 Налогового кодекса России следует исправить, чтобы компании, пойманные на незаконной оптимизации налогов, не платили больше того, что они должны.
Lenta.ru 11:52
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Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Известия 19 ноября в 09:24
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Происшествия

Российская школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд

В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
Lenta.ru 11:30
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Авто

Hyundai запатентовала в России свой самый маленький кроссовер

Кроссовер Hyundai Venue, дебютировавший в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке (США), стал самым маленьким «паркетником» в линейке бренда.
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Овечкин ударил Панарина и получил удаление

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Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker

Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
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Пограничное расстройство личности связали с детской травмой

Британские психологи провели метаанализ 97 работ, посвященных связи между детской психологической травмой и психическими расстройствами, и выяснили, что пациенты с пограничным расстройством личности в несколько раз чаще сообщают о пережитом в раннем возрасте стрессе — причем как в сравнении со здоровой популяцией, так и по сравнению с пациентами, которым поставили другие психические диагнозы.
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США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости вчера в 20:25
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