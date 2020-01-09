Политика
РИА НовостиВ Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
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с чего всё началось
Киев рассматривает четыре основные версии катастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет «Цензор.нет».РБК04:13
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Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Хоккей
Овечкин спровоцировал драку в матче НХЛ
Политика
В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
Футбол
«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова»
В своем Twitter-е «Ростов» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником «Тамбова» Максимом Осипенко.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Футбол
«Ахмат» сообщил об изменениях в тренерском штабе
Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе команды во главе с Игорем Шалимовым.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Кино
Фильм «Дело Ричарда Джуэлла» стартовал в российском прокате: рецензия
Объявленный национальным героем, Джуэлл пару дней раздавал интервью и позировал для обложек, пока внезапно не был объявлен главным подозреваемым в теракте.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
Общество
Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну
Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Общество
В России введут обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года
Как уточняется в документе, с 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
Гаджеты
Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300
Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России
Как уже сообщали «Автоновости дня», премьера кросс-хэтчбека KIA XCeed, построенного на базе хэтчбека Ceed третьего поколения, состоялась в июне прошлого года.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Футбол
«Химкам» не увеличили бюджет
Руководство футбольного клуба Химки приняло решение не увеличивать бюджет клуба на 2020 год, что может привести к уходу нескольких ключевых футболистов.
Происшествия
В Севастополе годовалый ребенок выпал из окна
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
Выжившая после крупного ДТП омичка погибла в аварии со «скорой»
В результате ДТП с каретой скорой помощи в центре Омска погибла пассажирка, которую везли в больницу после крупной аварии.
Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Футбол
Агент Бэйла исключил переезд клиента в МЛС
Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг слухи о трансфере клиента в один из клубов МЛС.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали
Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.