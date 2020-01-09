Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
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с чего всё началось
Киев рассматривает четыре основные версии катастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет «Цензор.нет
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Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
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СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске

Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
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Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

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Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300

Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.
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Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением

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Агент Бэйла исключил переезд клиента в МЛС

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