с чего всё началось

Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

Политика В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.

Экономика Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы «Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Футбол «Ахмат» сообщил об изменениях в тренерском штабе Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе команды во главе с Игорем Шалимовым.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Общество Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Политика Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300 Багдад возобновил переговоры с Москвой о покупке зенитных комплексов С-300, сообщил РИА Новости глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида.

Авто Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России Как уже сообщали «Автоновости дня», премьера кросс-хэтчбека KIA XCeed, построенного на базе хэтчбека Ceed третьего поколения, состоялась в июне прошлого года.

Футбол «Химкам» не увеличили бюджет Руководство футбольного клуба Химки приняло решение не увеличивать бюджет клуба на 2020 год, что может привести к уходу нескольких ключевых футболистов.