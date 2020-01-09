Политика
РИА НовостиВ Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
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с чего всё началось
Киев рассматривает четыре основные версии катастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет «Цензор.нет».РБК04:13
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