Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
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с чего всё началось
Киев рассматривает четыре основные версии катастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет «Цензор.нет
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РБК04:13

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Военный эксперт оценил версии Украины о крушении лайнера в Иране

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Эксперт оценил версии СНБО Украины о крушении Boeing в Тегеране

Газета.Ru10:00

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Коммерсантъ04:05

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

РИА Новости04:36

Киев назвал попадание ракеты и теракт среди версий гибели Boeing в Иране

РБК04:36

На Украине назвали основные версии авиакатастрофы в Иране

RT на русском04:12

В СНБО Украины назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

ТАСС04:45
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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

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Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране

В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

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BFM.ru вчера в 17:32
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Лукашенко рассердился из-за российского газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассердился из-за стоимости российского газа. Слова главы государства приводит БЕЛТА.
Lenta.ru 10:36
Политика

Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
RT на русском 10:27
Происшествия

Пятилетний мальчик случайно застрелил отца из ружья

Вести.Ru 08:01
Происшествия

В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
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Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Финансы

Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии

В течение первых шести месяцев 2020 года тренд на укрепление рубля продолжится, считает Минэкономразвития России.
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Политика

Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране

Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
РБК 10:24
Армия и оружие

Путину показали макет российского авианосца

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали макет авианосца на выставке перспективного вооружения Военно-морского флота (ВМФ) в Севастополе.
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Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония

Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
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Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят

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Ученые обнаружили способ продлить жизнь на десять лет

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