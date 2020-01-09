с чего всё началось

Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Авто Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России Новый кроссовер Geely Coolray, российские продажи которого начнутся в первом квартале 2020 года, будут возить к нам из Китая.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Энергетика Лукашенко рассердился из-за российского газа Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассердился из-за стоимости российского газа. Слова главы государства приводит БЕЛТА.

Политика Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Политика Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.

Политика Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.

Общество Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.

Фигурное катание Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.