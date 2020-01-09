Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

Крушение Boeing в Иране Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
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с чего всё началось
Киев рассматривает четыре основные версии катастрофы лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет «Цензор.нет
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РБК04:13

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Военный эксперт оценил версии Украины о крушении лайнера в Иране

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В СНБО Украины назвали основные версии крушения Boeing в Иране

Газета.Ru06:57

В СНБО Украины назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

ТАСС04:45

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

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Киев назвал попадание ракеты и теракт среди версий гибели Boeing в Иране

РБК04:36

Украина назвала версии крушения своего Boeing. Среди них — теракт и ракетный удар

URA.Ru04:26

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Российская газета07:07
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Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

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Армия и оружие

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На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

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Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

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Армия и оружие

Путин следил за учениями двух флотов с борта ракетного крейсера

Президент Владимир Путин наблюдал за совместными маневрами Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов", где был развернут штаб корабельной группировки.
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Появилось видео последствий обстрела Ираном базы США в Ираке

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Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
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Сломавшую неонового оленя на проспекте Кирова хулиганку задержали

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Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом

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