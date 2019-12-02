Политика

Газета.RuГазета.RuВ Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что в ближайшее время начнутся согласования условий поставок газа с РФ, а также деталей договора о транзите, сообщает РИА "Новости". Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Читать в источнике
Комментировать122

Подробнее о событии

В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам

Интерфакс05:30

В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

РБК07:15

Киев связал прямые поставки газа из России с компенсациями по арбитражам

Известия06:40

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

RT на русском05:45

Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Телеканал 360°07:26

Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»

Московский Комсомолец05:17

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

РИА Новости05:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Lenta.ru 06:48
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Авто

Компания Volvo представила гибридный кроссовер XC60 для России

Российские дилеры Volvo принимают заказы на гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который доступен в двух комплектациях – Inscription и R-Design, стоимостью в 5 379 000 и 5 499 000 рублей соответственно.
Shraibikus News 29 ноября в 11:50
Происшествия

Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке

Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
РИА Новости 07:43
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM 04:34
Политика

Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
RT на русском 10:03
Происшествия

В Оренбурге обрушился мост в районе поселка Кушкуль

Мост в районе поселка Кушкуль обрушился в Оренбурге, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.
ТАСС 09:59
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва 09:57
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Спорт

СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
RT на русском 07:30
Футбол

Игроки «Спартака» чуть не подрались между собой в матче с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 13:12
Политика

Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний

Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:22
Происшествия

Фанатов «Спартака» арестовали и оштрафовали за мат на улицах

Российская газета 09:50
Футбол

«Краснодар» — «Тамбов»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 10:03
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости 08:34
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Хайтек+ 03:11
Шоу-бизнес

Начала ходить и разговаривать: стало известно о состоянии Заворотнюк

В больницу к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая продолжается бороться с онкологическим заболеванием, стали приносить её младшую годовалую дочь Милу.
Ugpressa.ru 05:32
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Футбол

Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой «Золотой мяч»

В этом году церемония пройдет в понедельник, 2 декабря, и эксперты сообщают, что свой шестой приз получит аргентинский капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси.
Вести.Ru 03:45
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Происшествия

Житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю девочку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки.
НДН.инфо 05:28
Кино

В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 04:25
Происшествия

В полиции Киева рассказали о покушавшихся на жизнь депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева рассказали о личностях людей, подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
RT на русском 09:53
Политика

В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова

Цеков отметил, что Зеленскому следует думать скорее о том, как «снять раз и навсегда» вопрос Крыма и выстраивать «нормальные отношения» с Россией.
РБК 08:44
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» продолжает штамповать рекорды

Фильм Про 09:29
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное