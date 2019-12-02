Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

Оржель уточнил, что Киев максимально координирует с европейской стороной вопросы поставок и сроков. Министр добавил, что если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против "Газпрома" из международных арбитражей.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

Телеканал 360°07:26

В Киеве связали возобновление закупок газа в России с погашением долгов

РБК07:15

Киев связал прямые поставки газа из России с компенсациями по арбитражам

Известия06:40

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

RT на русском05:45

В Киеве увязали прямые поставки газа на Украину из РФ с компенсациями по арбитражам

Интерфакс05:30

Минэнерго Украины назвало условие отказа от исков к «Газпрому»

Московский Комсомолец05:17

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

РИА Новости05:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

Мост обрушился на окраине Оренбурга

В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Интерфакс 10:30
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве появятся сугробы

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, в каких регионах уже есть снежный покров и когда сугробы появятся в Москве.
Газета.Ru 11:20
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о проблемах с посадкой в Бишкеке

Президентский лайнер, на котором Владимир Путин прилетел на саммит организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, пришлось сажать в условиях сильного тумана.
БИЗНЕС Online 02:58
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Политика

Турция пожаловалась на отсутствие поддержки от НАТО

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил об отсутствии поддержки Анкары со стороны Североатлантического альянса (НАТО).
News.ru 10:25
Общество

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Совместное предприятие «Яндекс.Маркета» и Сбербанка – маркетплейс для покупок товаров из-за границы Bringly – прекратил прием заказов, говорится на сайте сервиса.
Ведомости 10:32
Общество

Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 30 ноября в 17:17
Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском 03:16
Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
Культура

Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон

Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Культуромания 07:56
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Хайтек+ 03:11
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Общество

Путин разрешил трудинспекции взыскивать долги по зарплате без суда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, касающихся взыскания с работодателей долгов по зарплате.
FreeNews-Volga 11:36
Экономика

В РФ утвердили правила поощрения эффективных губернаторов

Правительство России одобрило правила распределения грантов между регионами страны, губернаторы которых отличились самыми высокими показателями эффективности.
УтроNews 09:03
Кино

Тверь увидит космический вестерн

2 декабря в клубе «БигБен» покажут серии из сериала «Мандалорец».
Tverlife вчера в 09:30
Футбол

Барриоса не пугает русская зима

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Петербургский дневник 11:35
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Здоровье

Жительница Коломны родила девятого ребенка

Девятого по счету ребенка родила 41-летняя женщина в перинатальном центре подмосковной Коломны, сообщили в областном Минздраве.
Подмосковье Сегодня 08:53
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Происшествия

СК задержал организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье

Следователи задержали организатора перевозок, который обслуживал маршрут упавшего с моста под Сретенском автобуса, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:41
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Говорит Москва 09:57
Происшествия

В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие

В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Украина.ру 11:09
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Wday.ru 06:35
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Культуромания 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное