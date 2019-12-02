Политика
РИА НовостиВ Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»
Оржель уточнил, что Киев максимально координирует с европейской стороной вопросы поставок и сроков. Министр добавил, что если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против "Газпрома" из международных арбитражей.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
Политика
Глава СНБО Украины назвал провокацией «план реинтеграции Донбасса»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что целью «плана реинтеграции Донбасса» является запугивание жителей самопровозглашенных республик.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
На СТС стартует ситком «Кухня. Война за отель»
Примечательно, что картина соберет вместе персонажей из сразу двух любимых миллионами зрителей ситкомов — «Кухни» и «Отеля Элеон».
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Футбол
Антонио Кассано: «У Роналду есть большие проблемы с Сарри»
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Фигурное катание
«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при
Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Технологии
Работающую PlayStation 5 показали на фото
В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Политика
Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку
Депутаты парламента Абхазии рассмотрели представление президента Рауля Хаджимбы об отставке Зураба Ачбы с поста генпрокурора и заместителя Ачбы Эшсоу Какалии.
Политика
Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе
Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Армия и оружие
Подготовка техники ВСУ к зиме закончилась поломкой более 30 единиц
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Общество
Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР
Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года. Тогда Москва выплатила 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Космос
Транзит Меркурия позволил рассчитать расстояние от Земли до Солнца
Последний транзит Меркурия состоялся 11 ноября 2019 г. Команды исследователей из Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (CTIO), Чили, и Национальной обсерватории Китт-Пик (KPNO), США, разработали программу наблюдений этого события с целью повторения знаменитого эксперимента, позволившего получить данные для расчета расстояния от Земли до Солнца.
Происшествия
В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
Перестрелка произошла в кафе "Баку" в Киеве, есть пострадавшие, сообщило издание Dtp.kiev.ua.