Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

Оржель уточнил, что Киев максимально координирует с европейской стороной вопросы поставок и сроков. Министр добавил, что если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против "Газпрома" из международных арбитражей.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

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Московский Комсомолец05:17

В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»

РИА Новости05:15
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Политика

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На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество

Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
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Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

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В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
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Антонио Кассано: «У Роналду есть большие проблемы с Сарри»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
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Фигурное катание

«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при

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Технологии

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В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
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Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора

Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
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Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку

Депутаты парламента Абхазии рассмотрели представление президента Рауля Хаджимбы об отставке Зураба Ачбы с поста генпрокурора и заместителя Ачбы Эшсоу Какалии.
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Политика

Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
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Финансы

ЦБ назвал основные риски для экономики России

Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
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Армия и оружие

Подготовка техники ВСУ к зиме закончилась поломкой более 30 единиц

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Врач назвал четыре главных врага сосудов

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР

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На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

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Последний транзит Меркурия состоялся 11 ноября 2019 г. Команды исследователей из Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (CTIO), Чили, и Национальной обсерватории Китт-Пик (KPNO), США, разработали программу наблюдений этого события с целью повторения знаменитого эксперимента, позволившего получить данные для расчета расстояния от Земли до Солнца.
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В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ

Перестрелка произошла в кафе "Баку" в Киеве, есть пострадавшие, сообщило издание Dtp.kiev.ua.
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