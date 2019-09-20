Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса

Глава МИДа добавил, что Киев уже восстановил оплату услуг, которые предоставляет жителям ДНР и ЛНР. Так, Украине "с той стороны платят за воду". В ближайшее время украинские власти намерены заменить список разрешенных к перевозу через контактную линию товаров на список запрещенных.
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В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе

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