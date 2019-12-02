Энергетика
Газета.RuВ Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что в ближайшее время начнутся согласования условий поставок газа с РФ, а также деталей договора о транзите, сообщает РИА "Новости". Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:50, Ашберн
Общество
Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
Происшествия
Дело возбудили после жестокого избиения педиатра в Лесосибирске
В Лесосибирске (Красноярский край) задержан мужчина, который напал на педиатра в подъезде жилого дома и заставил снять деньги с карты в банкомате.
Политика
Зеленский заявил, что поборется за «потерявшихся» жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Происшествия
В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своем заболевании
Семенович рассказала, что ей пришлось сделать операцию, уменьшив грудь до пятого размера.
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл последнюю гонку сезона «Формулы-1», Квят — девятый
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
Политика
В Киеве опасаются проблем в работе ГТС без транзита газа из России
В работе газотранспортной системы (ГТС) Украины могут возникнуть проблемы в феврале—марте 2020 года в случае сильных холодов, если договор на транзит российского газа не будет подписан.
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
В Крыму исключают возможность обсуждения возвращения полуострова в состав Украины.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл подрыв самодельного взрывного устройства, трое российских военных получили лёгкие травмы.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Армия и оружие
Боевого российского робота «Уран-9» заметили в Сирии
Робототехнический комплекс "Уран-9" был замечен на севере Сирии.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Политика
Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге
Китай ввел санкции против США в ответ на принятие американскими властями законов по ситуации в Гонконге.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
Общество
Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год
Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга рассказал, как правильно проводить уходящий год и встретить наступающий 2020 год.
Политика
Жириновский признался, что пробовал наркотики
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики.
Спорт
Россия согласилась с выводом WADA: муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу до передачи экспертам
Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнаружило, что муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений вносил изменения перед передачей базы в WADA.
Армия и оружие
ДНР: украинские силовики обстреляли донецкий аэропорт
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
Здоровье
Каабак попросил не связывать его проблемы на работе со смертью девочки
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Технологии
В России начали подготовку к идентификации смартфонов по IMEI
К идентификации смартфонов по номеру IMEI готовятся крупнейшие отечественные операторы, пока речь идет только о пробном проекте.