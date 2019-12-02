Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что в ближайшее время начнутся согласования условий поставок газа с РФ, а также деталей договора о транзите, сообщает РИА "Новости". Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

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