Политика

RT на русскомRT на русскомВ Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина». Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже. Как отмечали в Кремле, между президентами России и Украины установлен эффективный контакт.
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В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

РИА Новости06:19

В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского

РБК05:35

В офисе президента Украины не исключили новой встречи Зеленского с Путиным

Известия04:17

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

RT на русском04:40

В Киеве не исключили встречу Зеленского и Путина до «нормандского формата»

Газета.Ru04:36

В Киеве заявили, что Зеленский готов встретиться с Путиным при необходимости

ТАСС04:21

На Украине назвали предпосылки для встречи Зеленского и Путина

Lenta.ru04:56
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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
Происшествия

Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru вчера в 12:08
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Газета.Ru 04:47
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Происшествия

СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

Следственный комитет Тюменской области начал проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором следователь отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
РИА Новости 06:39
Футбол

В МЮ уверены, что клубу удастся опередить «Челси» в борьбе за Санчо

Недавно стало известно, что "Боруссия" повысила цену на Санчо до 120 млн фунтов, и, по слухам, МЮ готов выплатить "шмелям" эту сумму.
Soccer.ru вчера в 23:51
Общество

Суд приостановил деятельность птицефабрики «Среднеуральская»

В Среднеуральске приостановлена работа местной птицефабрики.
Московский Комсомолец Екатеринбург 05:01
Политика

Все заявленные планы должны быть обеспечены финансированием

Все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.
Радио Маяк 06:27
Происшествия

В Пскове вынесут приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову

Псковский городской суд в понедельник объявит приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, говорится в карточке дела.
РИА Новости 09 февраля в 22:08
Футбол

«Арсенал» в контрольном матче проиграл лидеру второй лиги Румынии

Сегодня, 12 февраля, тульский «Арсенал» в контрольном матче на сборе в Турции проиграл со счетом 0:2 лидеру второй лиги Румынии команде УТА из города Арад.
Sport24.ru 04:49
Кино

Вышел трейлер сериала «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

Профиль вчера в 07:27
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2».
Рифей-Пермь вчера в 12:08
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Хоккей

Алексея Морозова представят новым президентом КХЛ

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ.
Новый Век 06:40
Политика

Ангела Меркель осталась без преемницы

Говорит Москва 10 февраля в 14:26
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

Кремль и сам президент РФ Владимир Путин не приветствуют торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера.
ТАСС 05:43
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала.
SakhaLife.ru вчера в 04:30
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Финансы

Официальный курс евро к рублю снизился

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара вырос на 17,82 коп. и составил 63,949 руб. В свою очередь, курс евро снизился на 5,42 коп.
Газета.Ru вчера в 05:31
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Авто

АвтоВАЗ продолжает сокращать работников

Руководство предприятия в прошлом году сократило порядка 4% от общего числа сотрудников завода.
SpeedMe 01:26
Политика

Комитет ГД отправил на доработку поправки о значимых интернет-ресурсах

Поправки подразумевали, что основным владельцем такого ресурса может быть гражданин РФ или российское юрлицо с долей иностранного участия не больше 20% голосующих акций. (Позднее правительство в своем отзыве на законопроект рекомендовало установить ограничение на уровне менее 50% голосующих акций).
Российская газета 04:14
Армия и оружие

В литовских лесах во время учений потерялись пятеро военных НАТО

В Литве во время учений без вести пропали пятеро бойцов из разведывательного подразделения НАТО.
Клопс 00:32
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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