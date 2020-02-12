Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина». Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже. Как отмечали в Кремле, между президентами России и Украины установлен эффективный контакт.

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