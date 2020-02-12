Политика
RT на русскомВ Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина». Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже. Как отмечали в Кремле, между президентами России и Украины установлен эффективный контакт.
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Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Культура
Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Политика
Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Происшествия
СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами
Следственный комитет Тюменской области начал проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором следователь отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
Футбол
В МЮ уверены, что клубу удастся опередить «Челси» в борьбе за Санчо
Недавно стало известно, что "Боруссия" повысила цену на Санчо до 120 млн фунтов, и, по слухам, МЮ готов выплатить "шмелям" эту сумму.
Общество
Суд приостановил деятельность птицефабрики «Среднеуральская»
В Среднеуральске приостановлена работа местной птицефабрики.
Политика
Все заявленные планы должны быть обеспечены финансированием
Все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.
Происшествия
В Пскове вынесут приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову
Псковский городской суд в понедельник объявит приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, говорится в карточке дела.
Футбол
«Арсенал» в контрольном матче проиграл лидеру второй лиги Румынии
Сегодня, 12 февраля, тульский «Арсенал» в контрольном матче на сборе в Турции проиграл со счетом 0:2 лидеру второй лиги Румынии команде УТА из города Арад.
Кино
Вышел трейлер сериала «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2».
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Хоккей
Алексея Морозова представят новым президентом КХЛ
Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ.
Политика
Ангела Меркель осталась без преемницы
Политика
В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением
Кремль и сам президент РФ Владимир Путин не приветствуют торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Финансы
Официальный курс евро к рублю снизился
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара вырос на 17,82 коп. и составил 63,949 руб. В свою очередь, курс евро снизился на 5,42 коп.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Авто
АвтоВАЗ продолжает сокращать работников
Руководство предприятия в прошлом году сократило порядка 4% от общего числа сотрудников завода.
Политика
Комитет ГД отправил на доработку поправки о значимых интернет-ресурсах
Поправки подразумевали, что основным владельцем такого ресурса может быть гражданин РФ или российское юрлицо с долей иностранного участия не больше 20% голосующих акций. (Позднее правительство в своем отзыве на законопроект рекомендовало установить ограничение на уровне менее 50% голосующих акций).
Армия и оружие
В литовских лесах во время учений потерялись пятеро военных НАТО
В Литве во время учений без вести пропали пятеро бойцов из разведывательного подразделения НАТО.