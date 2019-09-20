Украина рассмотрит возможность закупки определенного объема газа у России. Это могут быть покупки не только у «Газпрома», заявил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель.

В Киеве не исключили возобновления закупок российского газа

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