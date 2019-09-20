Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве не исключили возобновления закупок российского газа

Украина рассмотрит возможность закупки определенного объема газа у России. Это могут быть покупки не только у «Газпрома», заявил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель.
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Эксперт оценил возможность пересмотра закона РФ ради поставок газа на Украину

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Украинский министр раскрыл условия закупки газа в России

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Украина готова искать точки соприкосновения с Россией в вопросе объемов транзита газа

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В Киеве заявили о возможности возвращения к закупке российского газа

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Украина задумалась о покупке российского газа

Lenta.ru06:55

На Украине назвали условие закупки газа в России

РИА Новости07:19
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Анастасии Заворотнюк

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик считает выход 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из комы «добрым знаком».
Ugpressa.ru вчера в 23:24
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать.
Известия 11:51
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото ЧМ в личном многоборье

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, который проходит в Баку.
РЕН ТВ 12:55
Общество

Минюст опроверг отмену профессиональных праздников

Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
Вести.Ru 12:41
Гаджеты

Huawei представила смартфон без Google Play Store

News.ru вчера в 17:57
Наука

Загрязнение воды признано одной из главных причин рака

Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
UfaTime.ru 09:52
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Происшествия

Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма

Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.
Псковская губерния 12:08
Футбол

«Спартак» уволит Кононова в ближайшие часы

Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол.
Евро-футбол.ру 12:24
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

Российская газета 11:33
Энергетика

Saudi Aramco показала последствия атаки дронов на ее объекты

Прибывшим на месторождение Хураис корреспондентам показали последствия атаки дронов — пробитые осколками трубы, разорванные трубопроводы и обгоревшее оборудование, сообщает Bloomberg.
РБК 12:01
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия 06:46
Происшествия

Литовские таможенники задержали россиянина с сигаретами на 2 млн евро

Сотрудники литовской таможни задержали на границе с Калининградской области контрабандные сигареты на 2 млн евро.
Интерфакс 10:52
Автоспорт

Гасли: у меня хорошие ощущения от машины, что ободряет

Чемпионат 12:17
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика

«Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина»

Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.
ТАСС 09:35
Кино

Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение

Paparazzi.ru вчера в 06:02
Наука

Росатом заинтересован в проекте новосибирского синхротрона

Алексей Дуб добавил, что также Росатом заинтересован в разработке новых радиофармпрепаратов для медицины, развитии сварочных и аддитивных технологий (селективное лазерное плавление): «Думаю, в ближайшее время мы еще больше детализируем и расширим спектр задач, который сможем совместно решать».
Сибкрай.ru вчера в 04:58
Происшествия

Умер один из браконьеров КНДР, задержанных в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу российских пограничников в Японском море во вторник, четверо россиян получили ранения.
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Происшествия

Актер Павел Устинов вышел из СИЗО

РБК 10:35
Шоу-бизнес

Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах

Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.
Popcornnews.ru 08:15
Политика

В Тбилиси начался антиправительственный митинг движения «Стыдно»

Несколько сотен человек вышли в пятницу в Тбилиси к зданию парламента Грузии на митинг движения "Стыдно", чтобы еще раз осудить действия властей во время жесткого разгона акции протеста 20 - 21 июня, в ходе которого пострадали сотни людей.
ТАСС 12:29
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
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