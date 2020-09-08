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Говорит Москва
Говорит Москва

На Украине задержаны белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов

Ранее Погранслужба Украины проинформировала о прибытии граждан Белоруссии на территорию страны, но о задержании речи не было. Мария Колесникова границу не пересекала.В источнике
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Интерфакс

В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой

Интерфакс04:30
Вести.Ru

Колесникова и другие оппозиционеры уехали из Белоруссии на Украину

Вести.Ru01:32
Известия

В погранслужбе Украины сообщили о задержании Кравцова и Родненкова

Известия03:49
Lenta.ru

Белорусские оппозиционеры задержаны на территории Украины

Lenta.ru03:45
ТАСС

Погранслужба Украины заявила, что не задерживала граждан Белоруссии Кравцова и Родненкова

ТАСС04:34
Комсомольская правда

Родненкова и Кравцова задержали на Украине

Комсомольская правда04:13
RT на русском

Задержанные Кравцов и Родненков имеют вид на жительство на Украине

RT на русском04:05

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости04:25
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Япония потратит $6,3 млрд на закупку вакцины у США и Великобритании

Правительство Японии одобрило расходы в размере 671,4 млрд иен ($6,32 млрд) из бюджетных резервов на обеспечение населения страны вакциной от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на японский минфин.
Ведомости04:44
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Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском03:23
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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