На Украине задержаны белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов
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Ранее Погранслужба Украины проинформировала о прибытии граждан Белоруссии на территорию страны, но о задержании речи не было. Мария Колесникова границу не пересекала.В источнике
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