Происшествия
Газета.RuЗадержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
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В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр: мужчина открыл стрельбу
Комсомольская правда12:17
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Происшествия
Напавший на людей в Крыму волк оказался бешеным
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Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
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Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
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Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК 15:25
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Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Здоровье
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Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.
Известия 12:23
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Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
News.ru 16 сентября в 05:06
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники встречи советников "нормандской четверки" 2 сентября договорились о "формуле Штайнмайера".
РИА Новости 10:33
Политика
Помпео признал провал Patriot после атаки дронов в Саудовской Аравии
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не сумели отразить атаку беспилотников на нефтяные месторождения Эр-Рияда.
Экономика сегодня 16:29
Происшествия
На территории нескольких детских садов Краснодара рухнули деревья
Деревья и большие ветки упали на территории четырех детских садов и двух школ Краснодара, 18 сентября сообщает пресс-служба администрации города.
REGNUM 10:01
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Политика
В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера»
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.
Московский Комсомолец 13:33
Общество
Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам
Телеканал 360° 09:45
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета 01:45
Происшествия
В Ялте полицейских подозревают в организации нелегальной миграции
В Ялте полицейских подозревают в организации преступной группы, которая за взятки ввозила в РФ нелегальных мигрантов.
Росбалт 05:54
Общество
«Диссернет» опубликовал «рейтинг» худших ректоров России
«Диссернет» выпустил доклад о худших ректорах России, в чьих диссертациях есть некорректные заимствования и плагиат.
Росбалт 15:29
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН 08:29
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
В Пулково впервые приземлился Airbus A350
«Самый высокотехнологичный самолет в мире и один из крупнейших Airbus A350 впервые приземлился 18 сентября 2019 года в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия 16:07
Армия и оружие
Американский военный самолёт попытался обмануть российских военных в Сирии
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Хоккей
«Витязь» обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу кряду
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Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
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Финансы
Трамп раскритиковал главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.
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Экономика
Дело Калви может быть закрыто из-за отсутствия состава преступления
Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве почти на 2,5 млрд рублей.
REGNUM 01:12
Происшествия
Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру
РИА Новости 05:08