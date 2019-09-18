Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро

В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
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с чего всё началось
По данным
 украинского издания «theБабель», задержанный — 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько, который в июне этого года добровольно сдал полицейским 1 кг взрывчатки и 88 патронов.
РБК12:29

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:10, Вашингтон
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Взгляд.ру вчера в 11:20
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Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Происшествия

В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

Ведомости 12:50
Политика

Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
Происшествия

Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25
Политика

Украина отказалась подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»

Представители украинской делегации отказались от подписания документа, содержащего "формулу Штайнмайера".
РЕН ТВ 08:58
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 14:50
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

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Lenta.ru 12:03
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Шоу-бизнес

Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Футбол

Шахтер — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:23
Политика

Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности

«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Космос

Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду

Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий вчера в 09:14
Происшествия

Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве

Известия 12:40
Армия и оружие

Хуситы в Йемене заявили, что готовы атаковать цели в Дубае и Абу-Даби

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ - Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии.
РИА Новости 13:41
Происшествия

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Более 20 деревьев упали из-за сильного ветра в Краснодаре, в том числе на территории школ и детских садов, пострадавших нет, но прогулки на улице для детсадовцев на два дня запрещены, сообщает администрация краевой столицы.
РИА Новости 15:02
Авто

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Греческий «Олимпиакос» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
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Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Энергетика

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике

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Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

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Наука

Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни матери

Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые сделала заявление о происходящем с матерью.
ТВ Центр 08:03
Футбол

Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
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