Происшествия
RT на русскомВ Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
Космос
Грузовой корабль Dragon отстыковался от станции МКС
Американский грузовой корабль Dragon ("Дрэгон") во вторник, 7 января, отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика
Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам
Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Наука
Разработана вакцина от болезни Альцгеймера
Международная команда учёных предложила свой подход к профилактике болезни Альцгеймера: исследователи разработали комбинацию двух вакцин, которые действуют одновременно на две мишени - два патологических белка.
Происшествия
Солдат НАТО устроил дебош в Таллине
Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Происшествия
В Петербурге няня похитила ребенка, пока родители отмечали праздники
В Петербурге няня забрала ребенка и скрылась в неизвестном направлении.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Политика
Трамп рассказал о сроках вывода войск США из Ирака
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроках вывода американских войск из Ирака, передает РИА Новости.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Шоу-бизнес
Вторая жена вернулась ухаживать за больным Джигарханяном из США
После нескольких лет разлуки прославленный актёр и режиссёр Армен Джигарханян воссоединился со своей второй экс-супругой Татьяной Власовой.
Общество
Hyundai и Uber презентовали концепт летающего электрического такси
На ежегодном шоу Consumer Electronics Show (CES), которое заработало в Лас-Вегасе, стало известно, что Hyundai и Uber объединятся, чтобы предложить мировой общественности летающее электрическое такси.
Происшествия
Дед Мороз облил ребенка кипятком во время представления в Севастополе
Артист в костюме Деда Мороза облил кипятком ребенка во время заказанного представления в Севастополе.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.
Общество
Малышева рассказала, почему онколог Павленко не смог предотвратить рак
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Футбол
«Бавария» может приобрести Заа у «Кристал Пэлас»
Отмечается, что трансфер в зимнее трансферное окно маловероятен, так как «Бавария» не готова платить за Заа около 80 млн евро, который требует «Кристал Пэлас».
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Автоспорт
Машина Васильева на ралли «Дакар» полностью сгорела
Автомобиль российского гонщика Владимира Васильева полностью сгорел по ходу третьего этапа ралли-марафона «Дакар».
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Кино
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.
Футбол
Сегодня в Англии пройдет легендарное «дерби» Манчестера
Напомним, полуфиналы в Кубке английской лиги проходят в два матча, команды играют на своем и чужом поле.
Футбол
Главный тренер «Малаги» отстранен от работы из-за скандального видео
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям, в случае если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.