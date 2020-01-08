Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
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с чего всё началось
Глава МИД Украины Вадим Пристайко написал
 в Twitter, что на борту самолета находились 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев.
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