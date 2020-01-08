с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.

В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

Космос Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.

Наука Разработана вакцина от болезни Альцгеймера Международная команда учёных предложила свой подход к профилактике болезни Альцгеймера: исследователи разработали комбинацию двух вакцин, которые действуют одновременно на две мишени - два патологических белка.

Происшествия Солдат НАТО устроил дебош в Таллине Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Общество Hyundai и Uber презентовали концепт летающего электрического такси На ежегодном шоу Consumer Electronics Show (CES), которое заработало в Лас-Вегасе, стало известно, что Hyundai и Uber объединятся, чтобы предложить мировой общественности летающее электрическое такси.

Футбол «Бавария» может приобрести Заа у «Кристал Пэлас» Отмечается, что трансфер в зимнее трансферное окно маловероятен, так как «Бавария» не готова платить за Заа около 80 млн евро, который требует «Кристал Пэлас».

Гаджеты Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.

Кино Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.