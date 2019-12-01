Происшествия
РИА НовостиВ Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Неизвестный в Киеве стрелял по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщается в воскресенье на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН). Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате чего погиб ребенок.
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