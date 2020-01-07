Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

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