Армия и оружие
РИА НовостиВ Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили миссию ОБСЕ в предоставлении недостоверной информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
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ЗРК на Донбассе: ОБСЕ обнаружила не отведённую от линии соприкосновения технику ВСУ
Военное обозрение10:01
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Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
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Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
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Кадр разочаровал поклонников звезды, которые подозревали её в беременности.
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Посольство США и аэропорт в Багдаде подверглись ракетной атаке
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Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким экраном
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Политика
Twitter заблокировал аккаунт пресс-службы Асада после публикации сообщений о визите Путина
Социальная сеть Twitter без объяснения причин заблокировала аккаунт пресс-службы президента Сирии в момент публикации сообщений о визите в Дамаск президента России Владимира Путина.
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Происшествия
На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода
У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Режиссер "Аватара" Джеймс Кэмерон показал первый арты, связанные с сиквелами картины.
Кино
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Политика
В Иране завершились похороны генерала Сулеймани
В иранском городе Керане закончилась церемония похорон генерала Касема Сулеймани, пишут «Известия» со ссылкой на агентство ISNA.
Общество
Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд
Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Армия и оружие
Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко узнала пол будущего ребенка
Пара долгое время скрывала пол будущего ребенка, однако в преддверии Рождества решила приоткрыть завесу тайны.
Технологии
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Футбол
Украинский тренер объяснил, почему не согласился работать в России
Украинский футбольный тренер Роман Григорчук, в настоящее время работающий с казахстанской «Астаной», рассказал о предложениях о трудоустройстве из России.
Здоровье
Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО
Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Спорт
WADA отреагировало на фильм ARD о сокрытии допинга в тяжелой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) взяло на заметку документальный фильм немецкой телекомпании ARD, в котором содержится ряд утверждений, касающихся Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Политика
Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Ранее польские СМИ сообщали, что отказ Дуды связан с иной причиной – якобы польский лидер не намерен посещать форум из-за визита туда президента России Владимира Путина.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.